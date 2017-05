Aachen.

„Geht doch“, dachte sich wohl mancher Autofahrer am Mittwoch insgeheim, als er auf der Kurbrunnenstraße stadtauswärts unterwegs war. „Geht doch“ war aber spätestens an der Dammstraße vorbei. Denn in der Kurbrunnenstraße buddelt seit Montag die Stawag am Kanal, und die Hauptverkehrsachse ist seitdem ab der Normaluhr stadtauswärts gesperrt.