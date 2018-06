Weitere Termine im Juli – auch außerhalb Aachens

„Szenen einer Ehe“ feiert am Samstag, 2. Juni, um 20 Uhr Premiere. Das Stück wird ab dann täglich bis zum 4. Juli um 20 Uhr gespielt.

Am Samstag, 16. Juni, sowie Samstag, 23. Juni, gibt es eine weitere Vorstellung um 16 Uhr. Danach spielt das Grenzlandtheater in der gesamten Region.

Am Sonntag, 8. Juli in Düren, Montag, 9. Juli, und Dienstag, 10. Juli, in Alsdorf, Samstag, 14. Juli, in Monschau, Montag 16. Juli, in Eschweiler, Dienstag, 17. Juli, in Herzogenrath und am Mittwoch, 18. sowie Donnerstag, 19. Juli, in Stolberg.

Tickets für das Theaterstück gibt es unter Telefon 0241/ 4746111.