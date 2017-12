Aachen.

Miniaturstickereien aus dem Iran, dem Kaukasus oder der Türkei, eine Vielzahl an Mustertüchern in unterschiedlichen Techniken und bunte Bilder, die sich auf den ersten Blick gar nicht als Stickereien zu erkennen geben: Derzeit zeigt eine Ausstellung unter dem Titel „Grenzenlose Sticheleien“ in der Stadtbibliothek die Vielfalt einer Kunst, die auf eine lange Tradition zurückblicken kann.