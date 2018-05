Wo in Aachen kann

man glutenfrei essen?

Wer in Aachen glutenfrei essen möchte, hat noch weitere Möglichkeiten. Inzwischen bieten einige Gaststätten glutenfreie Speisen an. Darunter unter anderem Pfannenzauber am Suermondtplatz, Maier Peveling‘S am Kapuzinergraben, das Vapiano an der Franzstraße, das Haus am See, Diepenbenden, Dinette am Hühnermarkt sowie die Gaststätte Zur Krone, Benediktusplatz und einige mehr.