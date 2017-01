OB Marcel Philipp gratuliert postalisch

Oberbürgermeister Marcel Philipp hat seinem Vorgänger Jürgen Linden einen Brief zum 70. Geburtstag geschickt und ihm auf diesem Wege gratuliert.

Er wünscht ihm darin unter anderem den Erhalt seines Schwungs und Elans. Dadurch erfülle er noch immer „in einer Lebenszeit, in der andere sich längst zur Ruhe gesetzt haben, viele Aufgaben zum Wohle unserer Stadt“, so Philipp.

In Lindens Amtszeit, so schreibt Philipp, „hat sich Aachen zu einem High-Tech-Standort entwickelt“. Die enge Kooperation zwischen Stadt und Hochschulen sei Voraussetzung für die Entwicklung zur Wissenschaftsstadt gewesen, die mit dem unter Linden geplanten Campus-Projekt einen völlig neuen Weg in die Zukunft gehen könne.