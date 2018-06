Aachen - Gleich drei Raubüberfälle innerhalb von zwei Stunden

Aachen. In der Aachener Innenstadt hat es am Samstagmorgen gleich drei Raubdelikte gegeben. Zwei mutmaßliche Täter konnten inzwischen von der Polizei festgenommen werden.

Tat eins: Um kurz nach fünf Uhr in der Früh hatte ein Täter dem 25-jährigen Opfer auf dem Heimweg auf dem Adalbertsteinweg das Handy abgenommen. Ein Mittäter zwang den jungen Mann dann noch, an einem Geldautomaten Bargeld abzuheben. Auf der Flucht konnten die Männer gefasst werden.

Tat zwei: Um 6.30 Uhr nahmen zwei unbekannte Täter an der Kleinmarschierstraße einem 22-jährigen Mann das Handy ab. Die Fahndung nach diesen Männern blieb erfolglos.

Tat drei: In der Zeit zwischen 6.30 und sieben Uhr am Samstagmorgen wurde zudem ein 23-jähriger Mann aus Tongeren (Belgien) an der Mefferdatisstraße, Ecke Großkölnstraße überfallen. Zwei unbekannte Täter schlugen ihm unvermittelt ins Gesicht, griffen in seine Hosentasche und entwendeten sein Portemonnaie. Die Täter flüchteten und konnten trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht gefasst werden. Alle Opfer blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt.