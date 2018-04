Aachen.

Es ist den Jugendorganisationen im DGB geschuldet, dass der starke Arm der Arbeiterbewegung zum ersten Mal seit langen Jahren erst ab mittags zum Demo-Marsch am 1. Mai, Tag der Arbeit, in Richtung Markt aufruft. „Die müssen wahrscheinlich den Tanz in den Mai am Abend davor verkraften“, witzelt Aachens DGB-Chef Ralf Woelk bei der Vorstellung des Programms.