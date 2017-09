„Gewaltlos stark“: Damit Männer künftig nicht mehr zuschlagen

Aachen. „Gewalttätigkeit ist ein erlerntes Verhalten, und die Täter können lernen, damit aufzuhören“, sagt Andrea Crombach, die seit Mai im Rahmen des Projekts „Gewaltlos stark“ eine Beratung für Männer anbietet, die gegenüber ihren Frauen gewalttätig wurden.

„Viele Männer sagen danach, dass sie das gar nicht wollten, aber nicht anders konnten“, sagt Projektleiterin Crombach. Gemeinsam mit ihnen versucht sie, den Gewaltkreislauf zu durchbrechen und den Männern neue Handlungsstrategien für Konfliktsituationen an die Hand zu geben. Und sie ist optimistisch, dass das auch nachhaltig funktioniert. „In diesem Sinne ist Täterarbeit auch Opferschutz“, meint Torsten Nyhsen, Geschäftsführer des SKM (Katholischer Verein für soziale Dienste in Aachen), bei dem das Projekt angesiedelt ist.

Laut repräsentativen Studien hat jede vierte Frau schon einmal häusliche Gewalt erlebt. „Doch während es für die Opfer in Aachen eine gute Versorgungsstruktur gibt, fehlte es bislang an passgenauen Angeboten für die Täter“, sagt Nyhsen. Die haben demnach oft selbst als Kind häusliche Gewalt erfahren und entsprechend gelernt, auch ihre eigenen Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und solange sie diese Strategie weiterverfolgen, sind auch ihre Frauen in ständiger Gefahr.

Knapp ein Dutzend Täter hat sich in den vergangenen Wochen bei Andrea Crombach gemeldet, vier von ihnen waren bereit, eine langfristige Beratung in Anspruch zu nehmen. Unverzichtbar ist dabei laut Crombach die Bereitschaft der Täter, künftig auf Gewalt zu verzichten und das eigene Verhalten zu verändern. Crombach versucht gemeinsam mit dem Täter, ein ganzheitliches Bild seiner Person zu bekommen. Schwierige persönliche Situationen wie etwa Geldprobleme oder Arbeitslosigkeit können den Druck erhöhen und zu Gewalt führen. „Die ist aber niemals und unter keinen Umständen zu rechtfertigen“, sagt Crombach: „Gewalt ist eine Grenzüberschreitung.“ Der ganzheitliche Blick auf den Täter soll helfen, seine Situation richtig einzuschätzen und zu reagieren.

Letztendlich geht es darum, alternative Handlungsmöglichkeiten zu erarbeiten und Notfallpläne zu entwickeln, um für kritische Situationen gewappnet zu sein „Wichtig ist bei der Täterarbeit auch die Vernetzung mit dem Opferschutz“, meint Crombach. Denn erst die Sichtweise der Frau auf die Vorfälle vervollständige das Bild. „Täterarbeit ist Opferschutz“, heißt es auch im Flyer zu dem neuen Angebot. Bislang standen die Täter nach der Tat alleine da und begriffen vielleicht nicht einmal, was sie falsch gemacht haben. „Ich hatte einen Mann hier, der seine Wohnung verlassen musste, weil er seine Frau geohrfeigt hat“, erzählt Crombach. „Der konnte gar nicht begreifen, wie die Polizei ihn deswegen aus seiner Wohnung holen konnte.“

Die Auseinandersetzung mit persönlichen Werten ist ein wichtiges Thema während der Beratung. Die nächsten Monate sollen zeigen, wie das zunächst angenommen wird und welchen Erfolg die Beratungen haben. Andrea Crombach ist optimistisch und ebenso wie Nyhsen davon überzeugt, dass mit dem längst überfälligen Beratungsangebot endlich eine Lücke in Sachen „Häusliche Gewalt“ geschlossen wird. Einzelberatungen von Tätern seien heute sogar landesweit eher noch die Ausnahme, sagen sie. Kontakt: Telefon 0241/41355531, andrea.crombach@skm-aachen.de.