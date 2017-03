Aachen.

Vier offene mit der Erweiterungsoption auf insgesamt sieben Sonntage, an denen die Geschäfte in der City und den Stadtteilen Burtscheid und Brand – zum Teil jedenfalls – geöffnet sein dürfen. So lautet die mit vier Gegenstimmen beschlossene Vorlage des Hauptausschusses für die Ratssitzung am kommenden Mittwoch.