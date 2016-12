Geschäfte sollen den Online-Handel nutzen

Aachen. Die Stadt Aachen gehört zu insgesamt zehn Kommunen in Nordrhein-Westfalen, die Projektmittel erhalten, um den traditionellen Handel mit dem Online-Handel zu verknüpfen.

Die NRW-Landesregierung hatte dazu im Sommer den Projektaufruf „Digitalen und stationären Einzelhandel zusammendenken“ gestartet.

Mit dem Vorhaben soll der Einzelhandel bei der Entwicklung von Strategien unterstützt werden, um im Wettbewerb mit Online-Anbietern dauerhaft bestehen zu können. Insgesamt stellt das Land für die zehn Vorhaben mehr als eine Million Euro pro Jahr bereit.

Mittel für das „shopping lab“

In Aachen wird das Projekt „shopping lab“ mit Fördergeldern unterstützt. Das „lab“ in einem leerstehenden Ladenlokal besteht aus einer Reihe miteinander verbundener Einzelmaßnahmen zum digitalen Wandel wie z.B. Veranstaltungen zu lokalen Best Practice-Beispielen, eCommerce-Schulungen, App-Nutzung, 3D-Druck-Demonstration, Geschäftsmodell-Entwicklung und Vernetzung. Kooperationspartner sind die Stadt Aachen, die Fachhochschule Aachen, das Institut für Unternehmenskybernetik e.V., die Laserkatze GbR, das Institut für Werkzeuglose Fertigung GmbH und die AIXhibit AG.

Die Landesförderung geht auf einen Antrag von SPD und Grünen zurück. „Es freut mich ganz besonders, dass auch Aachen von diesem Programm profitiert“, erklärte am Donnerstag die Aachener Grünen-Landtagsabgeordnete Karin Schmitt-Promny. „Viele kleinere Geschäfte verfügen nicht über digitale Warenwirtschaftssysteme, andere wissen nicht, wie sie ihren Laden und ihre Produkte in ihrem Onlineshop gut präsentieren.“

Die wachsende Konkurrenz durch den Online-Handel ist inAachen schon länger ein Thema. „Die Städte sind nicht mehr so voll wie noch vor Jahren“, erklärte Manfred Piana, Geschäftsführer des Märkte und Aktionskreises City (MAC), vor einem Jahr. Wie man die Innenstädte im digitalen Zeitalter attraktiv halten kann, beschäftigt den Handel, aber auch Planer, Politiker und Wirtschaftsfachleute.