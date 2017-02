Aachen.

„Wer an der Mathematik-Olympiade teilnimmt, der rechnet gern“, sagt Koordinatorin Monika Middeldorf. Niemand werde zur Teilnahme überredet, das Interesse komme von den Schülern selbst. Und so findet die Mathematik-Olympiade in Aachen und der Städteregion nach wie vor großen Anklang.