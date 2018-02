Männer machen

Ausflug ins Hohe Venn

Das Männerwochenende der Gemeinde St. Jakob will Männern den Raum geben, den eigenen Fragen größere Achtsamkeit zu schenken. Von Freitag, 9. März, bis Sonntag, 11. März, geht es ins belgische Küchelscheid und ins Hohe Venn.

Die Anreise in den 35 Kilometer von Aachen entfernten Ort erfolgt in Fahrgemeinschaften mit Autos. Die Unterkunft erfolgt im Karl-Lauterbach-Haus in Küchelscheid.

Infos und Anmeldung (bis zum 2. März) bei Hannes Peters, 0241/20561. Die Kosten liegen bei 85 Euro pro Teilnehmer.