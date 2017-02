Gelungene Puffelparade der Oecher Börjerwehr

Aachen.

„1000 Puffel müssen weg – für den guten Zweck!“ Wenn die Waschweiber in der Einkaufsmeile wieder köstliches Zuckergebäck anbieten und lautes Tamtam erklingt, weiß ganz Aachen: Es ist wieder Puffelparade. Seit stolzen zwölf Jahren veranstaltet die Stadtwache Oecher Börjerwehr am Kugelbrunnen an der Adalbertstraße die traditionelle Puffelparade.