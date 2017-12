Aachen - Geld aus Opferstock entwendet: 53-Jähriger beschuldigt

Aachen.

In Aachen ermittelt die Kriminalpolizei gegen einen 53-jährigen Mann. Er steht im Verdacht, aus einem Opferstock in der Kirche St. Michael Geld gestohlen zu haben. Der Verdächtige bestritt die Tat, wurde jedoch von einem Zeugen gesehen, wie er an dem Opferstock herumwerkelte. Das war jedoch nicht sein einziges Vergehen.