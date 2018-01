Aachen.

Am Münsterplatz richtet sie noch immer hoch über den Köpfen der Aachener Bürger: Die Justitia, die im Torbogen zwischen der Stadtpfarrkirche St. Foillan und einer Bäckerei in Stein verewigt ist. Wie lange sie dort schon Waage und Richtschwert in den Händen hält, das kann Stadtführerin Sabine Mathieu nicht genau sagen. Erkenntnisse darüber gibt es so gut wie keine mehr.