Aachen.

Der CHIO 2018 ist längst Vergangenheit, das nächste Reitturnier beginnt in exakt 325 Tagen – natürlich in der Soers. Vergessen ist hingegen vielfach, dass die Wurzeln des Aachener Reitsports am anderen Ende der Stadt liegen. Wo heute der Gewerbepark Brand wächst, wurden zu Anfang des 19. Jahrhunderts die ersten Pferderennen nach englischem Muster ausgetragen.