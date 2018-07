Aachen - Gegen Blockaden im Mittelmeer: „Eine Brücke bauen zu sicheren Häfen“

Aachen.

„Geboren, um zu leben.“ Das bekannte Lied der Band Unheilig schallte am vergangenen Samstag aus großen Boxen über den Markt. Vor dem Rathaus versammelten sich am Nachmittag rund 1200 Menschen zu einer Kundgebung der Seebrücke Aachen für Seenotrettung im Mittelmeer, um anschließend an einem Demonstrationszug durch die Innenstadt teilzunehmen. Das Motto der Veranstaltung lautete: „Wir bauen eine Brücke zu sicheren Häfen!“