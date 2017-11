Gedenkveranstaltungen zum Volkstrauertag

Aachen. Zum Volkstrauertag am kommenden Sonntag, 19. November, gibt es in Aachen eine Reihe von Gedenkveranstaltungen.

Der Kreisverband des Volksbundes Kriegsgräberfürsorge in der Städteregion lädt für 11 Uhr in die Aula Carolina, Pontstraße 7, ein. Im Anschluss an die Veranstaltung in der Innenstadt findet dann die Kranzniederlegung des Kreisverbandes auf dem Waldfriedhof Aachen, Monschauer Straße 65, statt.

Aber auch in den Aachener Bezirken wird den den Toten beider Weltkriege sowie der Opfer von Krieg und Gewalt gedacht. In Brand findet um 11 Uhr die traditionelle Gedenkfeier mit Kranzniederlegung am Brander Ehrenmal am Marktplatz gegenüber der katholischen Pfarrkirche St. Donatus statt. Die Gedenkfeier in Eilendorf beginnt um 11.30 Uhr am Kriegerdenkmal in der Marienstraße mit der Niederlegung des Vereinskranzes und einer gemeinsamen Mahnwache von St. Sebastianus Schützen und Freiwilliger Feuerwehr Eilendorf. Dem schließt sich der gemeinsame Fußweg zum Friedhof Nirmer Straße und der Trauermarsch über den Friedhof bis zu den Kriegsgräbern an.

Auch in Laurensberg findet eine Gedenkfeier zum Volkstrauertag statt. Gegen 11 Uhr wird am Ehrenmal an der Kirche St. Laurentius ein Kranz niedergelegt. Dem schließt sich unmittelbar die Gedenkfeier im Pfarrsaal der Pfarre St. Laurentius an. In Richterich findet die Gedenkfeier um 11 Uhr am Ehrenmal auf dem Heinrich-Lehnmann-Platz statt.

Zu den Gedenkfeiern sind alle Aachener Bürgerinnen und Bürger, besonders die der jeweiligen Stadtbezirke, sehr herzlich eingeladen.