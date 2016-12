Aachen.

Solidarität, Menschlichkeit und Frieden sind die Werte, derer bei der Gedenkveranstaltung am Freitag zum Anschlag in Berlin in der Citykirche gedacht wurde. „Neben der Trauer und Anteilnahme wollen wir ein Zeichen setzen für die Zusammengehörigkeit aller Menschen“, sagte Idris Malik, Muslim aus der Bilal Moschee, in seinem Grußwort.