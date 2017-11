Aachen.

Es wurde ganz still, als die Schülerinnen des Einhard-Gymnasiums von Carl Amberg und seinem Schicksal erzählten. Als jüdischer Junge in Aachen geboren, bekommt er schon zu Schulzeiten die Repressalien der Nazis zu spüren. Seine Mutter schickt ihn daraufhin geistesgegenwärtig auf ein jüdisches Internat in Berlin. Aber auch hier ist er nicht sicher.