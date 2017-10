Theaterschule hofft auf schnellen Umzug

„Die Premiere von ‚Ein Sommernachtstraum‘ ist die letzte an der Schleswigstraße“, sagt Ingeborg Meyer, Leiterin der Theaterschule. Vor zwei Jahren musste die Schule ihr Domizil an der Theaterstraße verlassen und fand an der Schleswigstraße ein Zuhause, das allerdings mit Einschränkungen verbunden ist. So hat sich die Schule umgesehen und wurde in der Barockfabrik fündig.

Entsprechende Gespräche mit Stadt und Politik laufen seit Monaten, Ende November soll die Entscheidung fallen. Für Ingeborg Meyer wäre das eine große Erleichterung.