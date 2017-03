„Dialogmarkt“ soll für Transparenz sorgen

In insgesamt 16 Städten und Gemeinden entlang des künftigen Verlaufs der Gasferntrasse „Zeelink 1“ wird das Unternehmen „Open Grid Europe“ seine „Dialogmärkte“ genannten Informationsveranstaltungen abhalten.

Dort soll Betroffenen, Beteiligten und Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, sich detailliert über das Projekt zu informieren.

Außerdem solles die Möglichkeit zu persönlichen Gesprächen mit Verantwortlichen für die einzelnen Gewerke im Zusammenhang mit dem Zeelink-Projekt geben.

Auch in Aachen wird ein Dialogmarkt stattfinden, und zwar in Brand – am Montag, 20. März, von 19 bis 21 Uhr im Pfarrzentrum Brand, Hochstraße 16.