Ganz am Schluss gibt‘s eine dicke Spende

Aachen. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge überreichten die Mitglieder des letzten Vorstandes des ehemaligen Tennis-Club (TC) Verlautenheide dem Vinzenz-Heim eine Spende von rund 13.000 Euro. Denn die Übergabe des satzungsgemäß aufgelösten Kapitals des ehemaligen Vereins stellt gleichzeitig das Ende des 1981 gegründeten Tennis-Clubs dar.

Da das Geld für den Verwendungszweck „Sport und Ernährung“ im Vinzenz Heim eingesetzt wird, schließe sich jedoch wieder der Kreis, betonte Achim Scheuten, zuletzt 2. Vorsitzender beim TC Verlautenheide, vor der Spendenübergabe.

Für gesunde Ernährung

Auch die Verantwortlichen des Vinzenz-Heims bedauerten, dass sich der TC Verlautenheide nun auflösen musste, freuten sich jedoch, dass sie mit der Spende bedacht werden. „Es ist immer traurig, wenn sich ein Verein auflösen muss. Umso dankbarer sind wir, dass an uns gedacht wurde“, brachte Heinz-Josef Scheuvens, Einrichtungsleiter des Vinzenz-Heim Aachen, seine Anerkennung zum Ausdruck.

Man werde mit der Spende ein Projekt finanzieren, das Bewohnerinnen und Bewohnern mit Übergewicht Kenntnisse über gesunde Ernährung in Verbindung mit Bewegung vermittelt, erklärte Iris Feggeler, Pflegeberaterin im Vinzenz-Heim. „Wir wollen die verschiedenen Altersgruppen des Vinzenz-Heims in Bewegung bringen. Sport- und Bewegungsangebote sollen im wöchentlichen Wechsel mit Ernährungsangeboten einen Einstieg zu mehr Bewegung bieten“, so Feggeler weiter.

Solche Projekte seien aus dem Etat des Vinzenz-Heims nicht finanzierbar, weshalb dafür die Spende des TC Verlautenheide dringend nötig gewesen sei, betonte Heinz-Josef Scheuvens. Damit sich die Mitglieder des ehemaligen Tennis-Clubs, die bis zum Ende treue Mitglieder gewesen seien, obwohl sie nicht hätten spielen können, wie der ehemalige Schatzmeister Willibert Keulers berichtete, einen Eindruck von der begünstigten Einrichtung machen konnten, luden sie die Verantwortlichen des Vinzenz-Heim zu einer gemeinsamen Führung inklusive Abendessen ein.

Offiziell aufgelöst

Nach 35 Jahren hat sich der TC Verlautenheide nun zum Ende dieses Jahres offiziell aufgelöst und wird aus dem Vereinsregister gelöscht. „Nach schwierigen Jahren unmittelbar nach der Gründung ohne eigene Plätze konnten wir 1986 ein Grundstück pachten. Neben zahlreichen sportlichen Erfolgen haben wir auch neben dem Platz viel erreicht, vor allem die wachsenden Mitgliederzahlen und das Clubheim sind an dieser Stelle zu nennen“, blickte Achim Scheuten auf die Geschichte des Vereins zurück.

Da der TC Verlautenheide zudem auch immer sozial engagiert gewesen sei, habe man 1998 das 1. Euregio-Rollstuhltennis-Turnier ins Leben gerufen. „Wir waren immer sehr beeindruckt von den sportlichen Leistungen der Rollstuhlfahrer, daher haben wir uns auch ganz bewusst dafür entschieden, das Projekt des Vinzenz-Heim zu unterstützen“, erklärte Scheuten.