Aachen - Galerie Hexagone: Kunst und Künstler aus aller Welt

Aachen. Künstler aus fast aller Welt präsentiert die Galerie Hexagone mit ihrer großen Weihnachtsausstellung, die eine enorme Bandbreite an Malerei, Zeichnung, Fotografie und Skulptur mit den verschiedensten Materialien, Techniken und Stilen bietet.

Dicht bei dicht in einer Petersburger Hängung zeigen sich etwa Joe Stefanelli aus New York neben Kitamura Takeshi aus Tokio, der Spanier Suso Camunas neben dem aus Namibia stammenden Aachener Tiermaler Uli Aschenborn. Weitere Aachener Künstler sind etwa Hans-Dieter und Marie-Gabriele Ahlert sowie der rumänische Bildhauer George Pavel. Die Ausstellung an der Schützenstraße 16 hängt und steht noch bis zum 25. Januar und kann mittwochs bis freitags von 12.30 bis 18 Uhr und samstags von 12.30 bis 15 Uhr besichtigt werden.