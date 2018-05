Aachen - Fußballturnier endet in Schlägerei: Polizei nimmt Störer in Gewahrsam

Aachen.

Nach einem Fußballturnier in Aachen hat es am Sonntagabend eine Prügelei auf dem Sportplatzgelände gegeben. Mehrere Menschen wurden verletzt, einer davon musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei nahm mehrere Teilnehmer in Gewahrsam. Nach Aussage des Veranstalters habe eine Gruppe von fünf Gästen den Streit vom Zaun gebrochen.