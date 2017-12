Aachen.

Es gab zwar einen Grund zu feiern, aber gut ist deshalb noch längst nicht alles. Seit 110 Jahren gibt es den Blinden- und Sehbehindertenverein der Städteregion Aachen (BSVAC). In dieser Zeit haben seine Mitglieder einiges für ihre Bedürfnisse erreicht. Und auch der technische Fortschritt, so zeigte sich bei der Jubiläumsfeier am Sonntag im Saalbau Kommer, hat dazu beigetragen.