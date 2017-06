Mit dem Auto oder dem Bus zur Tour de France

Die Aseag muss ihren Fahrplan wegen der Tour de France und der zeitweisen Teilung der Stadt anpassen. Am Sonntag, 2. Juli, können alle Haltestellen bis 10 Uhr und ab 18 Uhr normal angefahren werden. In der Zwischenzeit sind die Haltestellen entlang der Strecke, darunter auch der Bushof, nicht erreichbar. Ponttor und Theater werden in dieser Zeit zentraler Start- und Zielort sein. Die Linien 3 und 24 fallen ganz aus, die Linie 11 zwischen Aachen und Hoengen. Den Aseag-Fahrplan zur Tour gibt es im Netz auf http://www.aseag.de/aktuelles/sonderfahrten/mit-dem-bus-zur-tour-de-france.

Überall an der Strecke gilt am Tag, an dem die Tour durchkommt, absolutes Parkverbot, inklusive der angrenzenden Parkflächen für den ruhenden Verkehr wie Parkstreifen oder Parkbuchten ebenso wie Garagenhöfe, Parkplätze und Einfahrten. Ab 9 Uhr werden zusätzliche Parkflächen an der Krefelder Straße und der Liebigstraße eingerichtet. Die Stadt empfiehlt außerdem die Stellplätze am Bendplatz und am UKA. Die Parkhäuser Büchel, Rathaus und Adalbertstraße sind außer Betrieb.