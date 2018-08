„Für mich galt immer, dass Aachen eine Straßenbahn braucht“

„Wesentliches Motiv für mich, 1990 nach Aachen zu kommen“, erzählt Regina Poth, seien die Pläne gewesen, in Aachen wieder eine Tram fahren zu lassen. Auf dem Gebiet war sie bei den Kölner Verkehrsbetrieben „die“ Koryphäe, „Straßenbahnführerschein“ inklusive.

Der erste Tram-Anlauf scheiterte an schwarz-gelber Rathausmehrheit. Beim zweiten 20 Jahre später wurde Regina Poth Geschäftsführerin der Campusbahn GmbH. Das Unterfangen wurde durch das Nein beim Bürgerentscheid gestoppt. Was haben die Befürworter vermasselt? Regina Poth: „Alle Argumente für die Campusbahn waren richtig. Für mich galt immer, dass Aachen eine Straßenbahn braucht. Ich sehe das auch jetzt noch so, wir kommen nicht darum herum. Die Hochschule schafft 10.000 Arbeitsplätze im Westen der Stadt – das vergessen die Leute immer, mit Bussen werden wir die Anbindung nicht mehr schaffen. Ich bin oft in Frankreich – wenn ich in Bordeaux, in Reims oder in Nantes die Straßenbahnen sehe, kommen mir die Tränen.“

Federführend war Regina Poth 1991 auch beim Projekt „Fußgängerfreundliche Innenstadt“. Es ging darum, die Innenstadt attraktiver zu machen und den Individualverkehr zu verringern. Haften geblieben bei vielen ist allerdings, dass die City samstags „gesperrt“ wurde. Was laut Poth faktisch nicht stimmte. Nur zwei Parkhäuser seien nach 10 Uhr nicht mehr erreichbar gewesen. „Die Stadt war nicht zu.“