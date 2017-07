Für 90 Minuten geht nichts mehr an der Kurbrunnenstraße

Aachen. Eine undichte Gasleitung in der Kurbrunnenstraße in Burtscheid hat am Freitagmorgen für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt. Die Straße musste für gut eineinhalb Stunden für den Verkehr komplett gesperrt werden. Umliegende Gebäude wurden vorsichtshalber geräumt.

Video Gasleck in der Kurbrunnenstraße legt Berufsverkehr lahm

Um 9.14 Uhr wurde die defekte Gasleitung in einer Baugrube der Kurbrunnenstraße/Ecke Dammstraße entdeckt. Hier war nach Mitteilung der Stawag ein alter Hausanschluss beschädigt worden. Als die Feuerwehr eintraf, roch es bereits stark nach Gas. Die Wehrmänner nahmen sofort Messungen vor, die das auströmende Gas bestätigten.

60 Personen betreut

Sämtliche Zufahrtsstraßen wurden sogleich von der Polizei gesperrt. Umliegende Gebäude wurden geräumt. Etwa 60 Personen wurden in einen gesicherten Bereich der Kurbrunnenstraße gebracht und dort betreut.

Die Bewohner der entfernter gelegenen Gebäude wurden aufgefordert, sich in den rückwärtigen Bereich ihrer Wohnungen zu begeben, während sich Mitarbeiter der Stawag ans Werk machten und den Schaden an der Gasleitung zeitnah beheben konnten, so dass weitere Maßnahmen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes nicht notwendig waren.

Der Einsatz war um 10.45 Uhr beendet. Nachdem die Feuerwehr noch einmal eine Messung vorgenommen hatte, konnten alle Personen konnten wieder in ihre Wohnungen oder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren. Auch der Verkehr konnte wieder normal fließen.