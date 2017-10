Burtscheider Brücke: Arbeiter stürzt acht Meter tief in Schacht Unmittelbar neben der Burtscheider Brücke ist es am Freitagmittag zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen. Ein Bauarbeiter ist bei Arbeiten an einem so genannten Spritzschacht rund acht Meter in die Tiefe gestürzt.