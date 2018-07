Aachen.

Er wird gerufen, wenn Füchse auf dem Kindergartengelände allzu heimisch werden oder ein Reh mitten im sportlichen Geschehen auf dem Sportplatz unterwegs ist. Sascha Ehrt (43) ist Stadtjäger. Der einzige in ganz Nordrhein-Westfalen, wie er sagt. Sein Revier ist der städtische Raum. Dort wo Menschen und Tiere sich immer häufiger sehr nah und manchmal in die Quere kommen. Denn man trifft immer mehr Wildtiere in der Stadt: Marder, Füchse, Rehe und manchmal sogar Wildschweine.