Aachen.

Am Nachmittag des 22. Mai ist der frühere Naumburger Oberbürgermeister Curt Becker völlig unerwartet in Aachens Partnerstadt im Alter von 81 Jahren gestorben. Becker war gebürtiger Naumburger, wurde Jurist und wirkte bis zur Wende in Baden-Württemberg in verschiedenen leitenden Verwaltungspositionen.