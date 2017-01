Aachen.

Ein Zeichen wollen sie setzen. Studentinnen und Studenten verschiedener Religionen gestalten am Sonntag, 29. Januar, eine interreligiöse Friedensfeier in Aachen. Die Evangelische Studierendengemeinde (ESG) lädt dazu ein. Die Veranstaltung, bei der alle Studierenden in Aachen willkommen sind, beginnt um 18 Uhr in der ESG, Nizzaallee 20.