Aachen.

Dass sie mit dem „Freundschaftspreis mit ganzen Nüssen“ ausgezeichnet wurde, schien Runi Förster durchaus zu gefallen, auch wenn sie sich ansonsten eher zurückhielt. Über viele Jahre hatte sie in ihrer legendären Jazz-Bar an der Rennbahn Künstler zu Gast, und das zu einer Zeit, als das kulturelle Leben in Aachens Kneipen blühte, wie Laudator Wendelin Haverkamp eindrucksvoll ausführte.