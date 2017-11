Freilaufende Pferde im Aachener Stadtgebiet unterwegs

Aachen.

Da staunten die anderen Verkehrsteilnehmer nicht schlecht: Vier Pferde haben aus noch ungeklärten Gründen am Freitagmorgen ihren Heimathof verlassen und sich selbstständig auf den gefährlichen Weg in Richtung des Aachener Zentrums gemacht. Die Polizei konnte die Vierbeiner in Sicherheit bringen.