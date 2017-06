Freibadsaison geht am 10. September zu Ende Letzte Aktualisierung: 14. Juni 2017, 14:50 Uhr

Aachen. Die Freibadsaison oin Aachen hat in diesem Jahr ein festes Ende. Am Sonntag, 10. September, wird der letzte Öffnungstag des Freibades Am Hangeweiher für diesen Sommer sein.