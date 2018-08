Aachen - Frau Schmitz wird seit einer Woche vermisst

Aachen. Seit dem 3. August wird die 60-jährige Barbara Schmitz aus Aachen vermisst. Durch eine Erkrankung gilt sie als eigengefährdend.

Frau Schmitz wurde zum letzten Mal am Freitag, 3. August, gegen 11 Uhr in Höhe der Sparkasse in Aachen Haaren von einem Bekannten gesehen. Bis jetzt blieb die Suche der Polizei ohne Erfolg.

Frau Schmitz wird wie folgt beschrieben: Ca. 1,70 m groß, extrem schlank, schulterlange graue Haare, langsamer Gang. Sie gilt als gefährdet, sich selbst einer gesundheitlichen Gefahr auszusetzen. Die Polizei bittet um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthalt von Frau Schmitz werden an die Kriminalpolizei unter 0241/957731201 oder 0241/957734210 (außerhalb der Bürodienstzeit) erbeten.