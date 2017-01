Aachen.

Das neue Jahr hat der Festausschuss Aachener Karneval (AAK) ganz oben angefangen – nämlich an der Spitze der Stadt. Und so überreichte der AAK-Vorsitzende Frank Prömpeler am Donnerstagabend den Narrentaler der Session 2016/2017 an Oberbürgermeister Marcel Philipp, Bürgermeisterin Margrethe Schmeer und Bürgermeister Norbert Plum.