Aachen - Forster Königswürde wird erkämpft

Forster Königswürde wird erkämpft Letzte Aktualisierung: 18. Juni 2018, 11:18 Uhr

Aachen. Die St.-Josef-Bogenschützen-Bruderschaft feiert am kommenden Wochenende ihr Schützenfest. Am Samstag, 23. Juni, 11 Uhr, treffen sich die Schützen auf der Festwiese am Galgenplay zum Frühstück. Um 12 Uhr wird der Schülerprinz ermittelt, ab 13 Uhr der neue Prinz. Gegen 16 Uhr beginnt der Wettbewerb um die Bürgerkönigswürde, gegen 19 Uhr werden die neuen Würdenträger proklamiert.