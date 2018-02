Aachen - Forst: 28 kranke Bäume werden gefällt

Aachen. Im Umfeld von Reinhard-, Sonnenschein- und Engelbert­straße in Forst werden 28 Mehlbeeren (Sorbus aria) gefällt. Alle sind nach Angaben des städtischen Presseamts stark vom zottigen Schillerporling und vom flachen Lackporling befallen.

Viele Bäume haben zudem Schäden an den Stämmen, vermutlich weil Autofahrer mit ihren Fahrzeugen dagegengefahren sind. Die Straßenbäume sind nicht mehr verkehrssicher, viele von ihnen sind teilweise oder ganz abgestorben. Die Fällarbeiten haben am Donnerstag begonnen und werden im Auftrag des Aachener Stadtbetriebs von einem Fachunternehmen umgesetzt.

In der Sonnenscheinstraße sollen noch im Februar neue Bäume gepflanzt werden. Statt Mehlbeere wird künftig Feldahorn gepflanzt. In Reinhard- und Engelbertstraße kann dagegen nicht sofort nachgepflanzt werden. Die vorhandenen Baumscheiben, etwa in der Reinhard­straße, sind nur einen Meter breit. Damit entsprechen sie nicht mehr den Anforderungen an zukunftsfähige Baumstandorte. Der Stadtbetrieb prüft zurzeit, ob und wie Ersatzpflanzungen durch bauliche Veränderungen in den Straßen möglich sein könnten.