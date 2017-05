„Forger“ präsentiert neue Songs, Experimente und viel Punk

Aachen. Das erste Album ist für eine Band immer etwas Besonderes, das Album dann das erste Mal live vor Publikum zu präsentieren, ebenfalls. Der Jülicher Band Forger steht dieser Meilenstein in ihrer Musik-Karriere nun bevor: Am heutigen Freitagabend, 26. Mai, bringen Roman Schmitz (Gitarre, Gesang), Niklas Schmitz (Bass) und Tom Schmidt (Schlagzeug) im Franz „Drunken Pilot“ zu Gehör.

Live sind Forger schon fast alte Hasen, in den vergangenen Jahren waren sie häufig in der gesamten Region unterwegs. „Egal, ob wir in Köln, Bochum, auf dem Kimiko-Festival oder dem Stawag-Music-Award-Finale in Aachen gespielt haben, wir konnten uns immer wieder super präsentieren“, erzählt Schlagzeuger Tom Schmidt. Da habe es eigentlich nahe gelegen, für „Drunken Pilot“ ebenfalls einen Livesound zu kreieren, berichtet Roman Schmitz.

Und so sei auch der Plan gewesen, „als wir dann aber gemerkt haben, welche Möglichkeiten wir im Studio haben, fingen wir an, zu experimentieren und richtig zu produzieren“, erklärt der Sänger. Daher sei das Ergebnis auf dem Album auch anders, als man die Punkpop-Band eigentlich kennt. „Und trotz der Unterschiede haben beide Varianten unverkennbare Gemeinsamkeiten, wie zweieiige Zwillinge“, so Roman Schmitz weiter.

Mit dem Album haben sich Forger Zeit gelassen, sie haben genau überlegt, was darauf soll, wie es klingen soll. „Dabei kam eine tolle abwechslungsreiche Platte heraus. Von klassischer Punk-Attitüde, wie bei unserem Song ‚1933‘ über spanische Leidenschaft in ‚Thanks & Goodbye‘ bis hin zur Akustikballade ‚My Hero‘“, sagt Roman Schmitz, der mit „Drunken Pilot“ genau wie seine beiden Bandkollegen sehr zufrieden ist.

Heute Abend werden Forger ihr Debütalbum live im Franz vorstellen. „Außerdem haben wir ein zwei neue Songs mitgebracht. Wir haben immer gemerkt, dass unsere Musik in Aachen sehr gut ankommt. Deswegen wollen wir auch dort eine Album-Release-Show spielen“, sagt Niklas Schmitz.

Vor Forger treten jeweils eine halbe Stunde die Bands Suburbian Rex aus Jülich und A Minor Problem aus Heerlen auf, danach wird es dann ernst für die drei Jungs, die sich schon sehr auf den Abend freuen.

Wer mit Forger feiern und „Drunken Pilot“ live erleben möchte, der sollte heute Abend unbedingt das Franz aufsuchen. Los geht es ab 20 Uhr.