FOM-Hochschule verabschiedet Absolventen feierlich

Aachen. Der zweite Absolventenjahrgang der FOM-Hochschule in Aachen ist nun im Forum M feierlich verabschiedet worden. Die Bezirksbürgermeisterin von Aachen-Mitte, Marianne Conradt, betonte, wie wichtig die Hochschule mit ihren berufsbegleitenden Bachelor-Studiengängen für die Wirtschaftsregion Aachen sei.

Der Bedarf an gut qualifizierten jungen Mitarbeitern mit erstem akademischem Abschluss sei stetig wachsend, und die Kernbereiche Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftsinformatik, Wirtschaftspsychologie und Steuerrecht stellten für die Absolventen Weichen in eine erfolgreiche berufliche Entwicklung.

Auch vier Master-Absolventen feierten ihr erfolgreich abgeschlossenes Studium mit dem Abschluss Master of Arts im Management. Professor Björn Paape, Wissenschaftlicher Gesamtstudienleiter der FOM Aachen und Professor an der RWTH, hielt im Anschluss einen Festvortrag, in dem die Bedeutung Europas betont wurde.