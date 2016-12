Förderkreis unterstützt afrikanische Kinderklinik seit 18 Jahren

Aachen/Beira. Jenseits der Konflikte im Nahen Osten findet in Mosambik eine stille Katastrophe statt. Unbeachtet von den hiesigen Medien ist es in Mosambik zu schweren Unruhen mit bewaffneten Auseinandersetzungen ehemaliger Bürgerkriegsparteien gekommen. Die Kämpfe finden vor allem in der Hafenstadt Beira in der Provinz Sofala statt. Dort unterstützt ein Aachener Förderkreis seit über 18 Jahren die zweitgrößte Kinderklinik des Landes.

Weitere Informationen und Spendenkonto Gespendet werden kann bei der Deutschen Apotheker und Ärztebank Aachen, IBAN: DE35 300 60 601 000469 7529, BIC: DAAEDEDDXXX. Nähere Infos können per E-Mail angefordert werden bei jpsalzmann@hotmail.com. Der Verein im Internet: www.foerderverein-beira.de

„Die Bevölkerung hat große Angst vor dem Krieg“, sagt Dr. Jan Salzmann, Vorstand des Fördervereins, die Situation. „Die Menschen trauen sich kaum aus dem Haus, es gab Entführungen und Morde. Heckenschützen schießen auf den Ausfallstraßen auf Militär und Zivilisten. Es wurde sogar im direkten Umfeld des Krankenhauses geschossen.“

Auch die Arbeit der Kinderklinik ist durch die Kämpfe beeinträchtigt. Nach der Anschaffung von leistungsstarken Ultraschallgeräten können Herzfehler bei Kindern mittlerweile erkannt werden; die Möglichkeit einer Herzoperation gibt es nur in der Hauptstadt Maputo. Der Transport dorthin wird nicht vom Gesundheitssystem getragen, was dazu führte, dass die meisten Kinder mit komplexen Herzfehlern in Beira starben, da die Familien den Transfer nicht bezahlen konnten.

Seit einigen Jahren finanziert der Förderverein die Transporte, so dass schon über 100 Kinder operiert werden konnten. „Da nun die Straßen unsicher sind, gibt es nicht mehr die Möglichkeit eines Landtransportes. Die Kinder müssen nun in die Hauptstadt geflogen werden, was erhebliche Mehrkosten verursacht“, erläutert Marika Marliani vom Förderverein. „Somit bitten wir um Spenden, um auch trotz der Kämpfe den Kindern die Herzoperation zu ermöglichen“. „Durch den direkten Kontakt zur Klinik kann garantiert werden, dass das gespendete Geld in vollem Umfang dort ankommt, wo es benötigt wird.“