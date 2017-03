Kontaktaufnahme über „altbau plus“

Kontakt kann man knüpfen über Sabine von den Steinen vom Verein „altbau plus“, die zweimal in der Woche berät: dienstags in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Depot an der Talstraße 2 (Telefon 4327693) und mittwochs von 13 bis 16 Uhr in der Heinrich-Hollands-Straße 6 (Telefon 92789927).

Anfragen können auch per E-Mail gestellt werden: sabine.vondensteinen@mail.aachen.de. Weitere Informationen unter www.aachen.de/aachennord.