Aachen - Flyer an der RWTH Aachen warnen vor dem E-Ticket

Aachen. Im Umfeld der RWTH sind am Mittwoch zahlreiche Flyer aufgetaucht, die eindringlich vor der Benutzung der Lesegeräte in den Bussen der Aseag warnen. „Gegen das E-Ticket“ steht auf den Zetteln geschrieben, die beispielsweise darauf hinweisen, dass niemand Schwarzfahrer sei, nur weil er sein Ticket nicht einscannt.

Sowohl an Bushaltestellen als auch innerhalb der Uni-Gebäude sind die Schriftstücke aufgetaucht. „Die Anzahl der Flyer dürfte in die Hunderte gehen“, schreibt ein Leser unserer Zeitung. Auch in den Bussen sollen die Flyer aufgetaucht sein.

Auch wenn sie mit dem E-Ticket der Aseag ihre Probleme haben: Die Piraten erklärten auf Anfrage, dass sie mit den Flyern nichts zu tun haben und auch den Verfasser der Nachricht nicht kennen. Auch eine Sprecherin des Allgemeinen Studierendenausschusses konnte nicht erklären, wo die vielen Flyer herkommen.