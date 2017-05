Flutopfer in Sibirien brauchen Hilfe

Aachen. Die Armen-Schwestern vom Heiligen Franziskus in Aachen bitten nach schweren Überschwemmungen um Hilfe für die Caritasarbeit in Sibirien. Am 5. Mai, so berichtet Verena Bauwens, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit, brach eine Flutwelle den Damm vor der westsibirischen Stadt Ischim.

Die Wassermassen des gleichnamigen Flusses fluteten die Wohngebiete am Stadtrand und 60 Häuser in der Innenstadt. Mehr als 600 Menschen mussten evakuiert werden. Die Überschwemmungszone ist von der Polizei abgeriegelt, das Hochwasser steht in den Häusern.

Einen genauen Überblick über die Schäden gibt es noch nicht. „Doch für die Betroffenen ist die Überschwemmung eine Katastrophe“, berichtet Bauwens. „Sie haben mit dem Haus nicht nur ihr ganzes Vermögen verloren, auch Fußboden, Ofen, Möbel und Haushaltstechnik werden nicht mehr brauchbar sein. Außerdem können sie in diesem Sommer keine Kartoffeln und kein Gemüse im Garten anbauen. Das heißt, im nächsten Winter werden sie hungern.“

Die Mitarbeiter der Caritas Ischim, die von den Aachener Franziskanerinnen unterstützt werden, sind in engem Kontakt zu den Klienten, die sie im Familienzentrum oder der Hauskrankenpflege betreuen und versuchen nach Kräften zu helfen.

Ursache der Flutwelle ist nach Angaben der Franziskanerinnen das Wasserreservoir Sergeevka auf kasachischem Grund, dessen Pegel nach der extremen Schneeschmelze unkontrolliert gesenkt wurde. Die Wassermassen trafen flussabwärts die russische Stadt Ischim.

Schon seit dem Jahr 1995 bitten die Armen-Schwestern um finanzielle Unterstützung der Caritasarbeit in Sibirien. In einem Bistum, das der Fläche nach größer ist als Westeuropa, koordiniert und fördert die Diözesancaritas die Entwicklung kirchlicher Sozialarbeit. Schwester M. Elisabeth, Ordensschwester der Aachener Franziskanerinnen, hat mit finanzieller und ideeller Unterstützung deutscher Spender über viele Jahre die Caritasarbeit im postkommunistischen Russland aufgebaut. Sechs Jahre lang hat auch die Aachenerin Schwester Maria Ursula diesen Aufbau vor Ort unterstützt.

Spendenkonto

Beide Schwestern leben und arbeiten inzwischen wieder in Deutschland, aber die Verbundenheit und der Kontakt zu den Caritasmitarbeitern vor Ort bleibt. (Spendenkonto: Sibirienhilfe, IBAN DE05 3706 0193 1008 2481 99, BIC GENODED1PAX).