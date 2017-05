Aachen.

Einige Umzüge stehen an für die in Aachen lebenden Flüchtlinge. Die Gelegenheit dafür scheint günstig, denn derzeit ist die Lage aus Sicht der Stadt entspannt. Aktuell sind in Aachen 2196 Flüchtlinge untergebracht. Die meisten (1396) wohnen über das Stadtgebiet verteilt in Einzelwohnungen, 800 Menschen leben in städtischen Übergangsheimen.