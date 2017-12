Aachen.

Als die schreckliche Nachricht von der Messerattacke auf den Bürgermeister von Altena im Sauerland, Andreas Hollstein, die Runde machte, wurden Fragen laut, ob so etwas auch anderswo passieren könnte. Altena ist sicherlich keine Hochburg der Fremdenfeindlichkeit. Der lebensbedrohliche Angriff war eine Einzeltat, Hollstein macht unbeirrt weiter – und sendet damit ein positives Signal an die vielen ehrenamtlichen Helfer, die nun seit zwei Jahren die zugeteilten Flüchtlinge begleiten und betreuen – auch in Aachen.