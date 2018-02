Aachen.

Es war in jeder Hinsicht ein Feuerwerk der Emotionen am Freitagabend bei der Rathausgarde Öcher Duemjroefe. Dass die Kulisse des Aachener Rathauses im Europasaal des Eurogress mehr als stimmungsvoll ist, schätzt das Publikum seit vielen Jahren. Und mit Präsident Thomas Sieberichs hat seit drei Jahren ein frischer Wind in Programm und Moderation der Sitzung Einzug gehalten.