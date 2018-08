Aachen - Fledermäuse fühlen sich in Aachen wohl, doch ihre Population sinkt

Wo die wilden Tiere wohnen

Rehe auf dem Sportplatz, Wildschweine im Garten und Marder unterm Dach: Auch in der Stadt kann man wilden Tiere begegnen. In loser Folge stellen die „Nachrichten“ Tiere in der Stadt vor. Wir gehen der Frage nach, warum immer mehr Tiere in die Stadt ziehen, wie es ihnen dort ergeht und welche Konflikte mit menschlichen Bewohnern und anderen Tieren es womöglich gibt.